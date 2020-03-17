РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 мар. Месячник «Парковочные места для инвалидов» пройдет в Домодедове с 1 апреля по 1 мая, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сотрудниками Домодедовского управления социальной защиты населения будут проводиться проверки оборудованных парковочных мест для инвалидов на территориях, прилегающих к учреждениям здравоохранения, культуры, спорта, образования, предприятий бытового обслуживания, торговли и других», - говорится в сообщении.

Также совместно с отделом ГИБДД проведут рейды по проверке законности использования парковочных мест.