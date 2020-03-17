РИАМО - 17 мар. Трое пострадавших при пожаре в квартире в подмосковной Электростали находятся в удовлетворительном состоянии, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.
«Ребенок под наблюдением врачей в стабильном состоянии. Состояние пострадавших удовлетворительное», - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что двоих взрослых поместили в травматологическое отделение.
Возгорание в квартире на Первомайской улице произошло утром во вторник. Пожар тушили 12 человек.
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