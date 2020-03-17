РИАМО - 17 мар. Со вторника и до конца апреля читателям открыли свободный доступ к 70 электронным книгам издательства «Альпина», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Мы хотим поддержать вас в это непростое время и знаем, что с хорошей книгой время пролетит незаметно. В специальную подборку вошли «Полчаса музыки» Ляли Кандауровой, «Микро мастер-классы» Роберта Твиггера, «Краткая история пьянства» Марка Форсайта и другие книги на самые разные темы: от прокачки памяти до теологии», - говорится в сообщении.

До конца апреля любой желающий может почитать данные книги, их можно найти как на сайте издательства, так и в приложении «Альпина. Книги» (работает на iOS и Android).

Чтобы получить акционные книги, пользователю нужно авторизоваться на сайте или в приложении, а также ввести специальный промокод: gift_STAYHOME.

В Московском регионе введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса. В школах и детских садах в настоящее время действует режим свободного посещения. Во многих учреждениях культуры отменяют запланированные мероприятия. Жителям советуют не посещать людные места и тщательно соблюдать правила личной гигиены.