РИАМО - 17 мар. Переедание и недоедание могут привести к нарушению психики, которое приведет к булимии, анорексии или компульсивному перееданию, все это является расстройством пищевого поведения, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения по Московской области.

«Если человек не контролирует прием пищи, постоянно переедает и затем вызывает рвоту – скорее всего, мы говорим о булимии. Связано это с тем, что человек патологически недоволен своим телом и весом. Человека, страдающего от нервной анорексии, легко определить из-за неестественной худобы. Компульсивное переедание отличается от булимии, главным образом, тем, что человек не вызывает рвоту», – рассказал врач-психиатр министерства здравоохранения Московской области Евгений Старинский.

Он добавил, что страдающий от компульсивного переедания стремится съесть как можно больше и, скорее всего, не встанет из-за стола, пока там есть еда.

За расстройством пищевого поведения, как правило, стоят особенности психического состояния человека – тревожные или нервные расстройства, а также депрессия. Человеку самому очень тяжело справиться с таким состоянием. В этом случае могут помочь только профессионалы.

«Эффективным средством является специально адаптированный вариант когнитивно-поведенческой терапии, работающий на основе выявления конкретных негативных мыслей и замене их на позитивные», – отметил врач.

Специалисты предупреждают, что если оставить расстройство пищевого поведения без внимания, это может привести к необратимым изменениям в организме, вплоть до летального исхода. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу-психиатру.