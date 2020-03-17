РИАМО - 17 мар. На владельца сельскохозяйственного участка в городском округе Мытищи наложили административный штраф в связи с нарушением норм землепользования и невыполнением требований по защите земель от эрозии, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Материалы, указывающие на уклонение собственника от требований земельных законов, администрация городского округа направила в управление Россельхознадзора. Его сотрудники проинспектировали участок и выявили ряд нарушений.

«По результатам проверки управление установило факт невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии. Качественное состояние земель ухудшилось в результате зарастания участка древесно-кустарниковой и сорной растительностью», – говорится в сообщении.

Собственника участка В.П. Горину привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 8.7. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и оштрафовали на 20 тысяч рублей.