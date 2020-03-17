РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 мар. Учебные заведения подмосковного Подольска начнут подготавливать кадры для распределительного центра «Вайлдберриз», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В администрации Подольска прошло рабочее совещание по вопросам профессиональной подготовки кадрового состава для одного из крупнейших инвесторов муниципалитета – ООО «Вайлдберриз». В совещании приняли участие представители администрации, инвестора, а также учебных заведений округа.

«По итогам совещания между представителями учебных заведений и ООО «Вайлдберриз» (интернет-магазина одежды – ред.) была достигнута договоренность о взаимодействии при подготовке кадров, посещении сотрудниками предприятия учебных заведений для подбора потенциальных работников, проработке вопросов корректировки учебных программ и прохождения практики на предприятии», – говорится в сообщении.

Компания «Вайлдберриз» реализует на территории округа крупнейший распределительный центр с численностью более 5 тысяч сотрудников. Предприятие, в первую очередь, заинтересовано в квалифицированных специалистах в сфере IT технологий и программного обеспечения.

«Для муниципалитета крайне актуально, чтобы на предприятии в первую очередь работали местные жители, а готовили их образовательные учреждения, расположенные в муниципальном образовании. Это позволит сохранить на высоком уровне занятость среди молодежи и «загрузить» учебные заведения», – отметил замглавы администрации округа Алексей Кук.

По словам зампреда правительства Московской области Вадима Хромова, развитие партнерства учебных заведений с ключевыми предприятиями региона, чтобы каждый выпускник гарантированно получил достойную работу – это задача, поставленная губернатором региона Андрем Воробьевым в своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья. В области уже больше 10 техникумов и колледжей готовят специалистов по программам дуального образования. В частности, для работы в аэропорту Шереметьево, на автозаводе Mercedes, машиностроительном заводе «ЗиО-Подольск» и других.