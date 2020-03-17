РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Единые дни диспансеризации и дни открытых дверей отменили в лечебных учреждениях подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Согласно постановлению губернатора Московской области №126 от 16 марта и постановлению главного государственного санитарного врача по Московской области от №9 от 15 марта в целях проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, во всех медицинских учреждениях Подмосковья вводится строгий противоэпидемический режим.

«С 17 марта 2020 года прекращается допуск посетителей в стационары Красногорска и учреждения с круглосуточным пребыванием. Перенесены на неопределенный срок дни открытых дверей, Единый день диспансеризации населения, запланированный на 21 марта и Единый день диспансеризации старшего поколения, провести который планировалось 26 марта», - говорится в сообщении.

Данная мера также предусматривает строгое соблюдение температурного режима, режима проветривания, проведение текущей дезинфекции.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.