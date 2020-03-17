РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. В последнее время в Щелкове участились случаи распространения ложных информационных листов от «Мосэнергосбыта», в которых предлагается замена приборов учета электроэнергии, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Недобросовестные организации проводят замены счетчиков с нарушениями правил и не уведомляют поставщика электроэнергии о замене. Сотрудники «Мосэнергосбыта» вынуждены штрафовать потребителей за самовольную замену», - говорится в сообщении.

Обезопасить себя можно, позвонив в контактный центр «Мосэнергосбыт» по телефону: 8(499)550-95-550, чтобы проверить является ли специалист сотрудником компании. Кроме этого, у мастера должно быть при себе личное удостоверение, которое он обязан предъявить. Все работы проходят по предварительно оплаченной заявке.