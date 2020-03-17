РИАМО - 17 мар. Изменения в бюджете Московской области никоим образом не затронут статьи о социальных обязательствах региона, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пояснил, что областной бюджет может быть изменен в связи с экономическими сложностями. Предполагается, что бюджет будет скорректирован ввиду сокращения налога на прибыль.

«Важно, что изменения не затронут предоставляемые в регионе меры социальной поддержки. Все они сохранятся в полном объеме, изменения никак не затронут социальный блок – ни бесплатный проезд, ни льготные лекарства, ни оплату ЖКХ и тому подобное. Наш бюджет в первую очередь социально ориентирован, и задача властей сейчас - найти наиболее безболезненные для региона варианты», – сказал Брынцалов.

Также Воробьев ранее назвал недопустимыми сокращения на подмосковных предприятиях. Глава региона подчеркнул, что особое внимание нужно уделить строительным компаниям, авиаперевозчикам, предприятиям сферы туризма и производства непродовольственных товаров.