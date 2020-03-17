РИАМО - 17 мар. Следователи проводят проверку по факту вырубки многовековых деревьев для строительства теннисных кортов в подмосковном Видном, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

В эфире одного из федеральных каналов ранее вышел сюжет о том, что в сквере в центре города Видное Ленинского городского округа местный предприниматель вырубает старинные деревья под строительство пяти теннисных кортов.

«Местные жители просят проверить законность продажи земли и вернуть сквер городу. Следственным отделом по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.