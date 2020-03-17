РИАМО -17 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что вице-премьер Андрей Белоусов курирует работу кабмина по упреждению рисков влияния коронавируса на экономику страны, передает Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации большие потери несут не только российские авиакомпании. Такое положение дел наблюдается во всех странах мира.

«Этим занимается Белоусов — выработкой мер, связанных с чрезвычайной экономической ситуацией, которая спровоцирована международной волатильностью на рынках. С этой проблемой сталкиваются авиакомпании со всего мира», — отметил Песков.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что запрет на международные полеты из России может обернуться банкротством ряда авиакомпаний.

Росавиация: Запрет на международные полеты может обанкротить авиакомпании>>