РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Все занятия и мероприятия в рамках проекта губернатора «Активное долголетие» отменили в Балашихе до 30 марта в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в сообщении пресс-центра МБУК «Централизованная библиотечная система» Балашихи.

«В связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу и чтобы защитить наше старшее поколение, занятия в рамках проекта «Активное долголетие» приостановлены до 30 марта 2020 года», - говорится в сообщении.

Сроки могут быть скорректированы на период действия режима повышенной готовности.