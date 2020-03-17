РИАМО - 17 мар. Столичный Театр Российской Армии переносит спектакли из-за распространения коронавируса, показы планируются после 10 апреля, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице дополнительных ограничений в связи с распространением Covid-2019. В частности, до 10 апреля запрещены все развлекательные, культурные и спортивные мероприятия на открытом воздухе, а также внеуличные мероприятия с числом участников более 50 человек.

«Мы не отчаиваемся и не отменяем спектакли. Мы их переносим. <…> Сейчас мы планируем перенос на апрель», - отмечается в материале.

Все спектакли, которые должны были показать до 10 апреля, перенесут. Это касается и премьеры постановки «Леди на день».

Новая коронавирусная инфекция начала распространяться из китайского города Ухань в конце 2019 года. Ранее ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Всего свыше 182 тысяч человек в мире заразились Covid-2019. В России зарегистрировано 93 случая заболевания.