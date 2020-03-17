РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Более 340 человек входят в состав всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в городском округе Мытищи, сообщил секретарь штаба Мытищинского отделения «Юнармия» Андрей Шестов.

Во вторник во Дворце молодежи городского округа Мытищи состоялось выездное заседание депутатской комиссии горокруга, в рамках которой представители управления по работе с молодежью муниципалитета рассказали о гражданско-патриотическом воспитании молодежи округа, в том числе об отрядах военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«В состав юнармейских отрядов городского округа Мытищи входит 341 юнармеец. Из школьных отрядов округа больше всего юнармейцев в МБОУ СОШ №31, в школе действуют 3 отряда, в состав которых входит 77 человек. Также отряды сформированы на базе средне-образовательных школ №№8, 3, 27, лицея №2, Мытищинского колледжа, автошколы ДОСААФ», - сказал секретарь штаба Мытищинского отделения «Юнармия» Андрей Шестов.

Исполняющая обязанности начальника управления по работе с молодежью Светлана Огай отметила, что любой желающий может стать юнармейцем.

«Если раньше было ограничение в возрасте, то теперь это ограничение убрали. Раньше был максимальный возраст - до момента поступления в ВУЗ, теперь просто есть минимальный возраст - это 8 лет. То есть любой гражданин РФ в возрасте с 8 лет может присоединиться к движению "Юнармия», - сказала Огай.