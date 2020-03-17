РИАМО - 17 мар. В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Региональное информационное агентство Московской области запустило спецпроект «Лица Победы» о людях, переживших те страшные годы.

Для создания спецпроекта «Лица Победы» журналисты РИАМО пообщались с 10 участниками и свидетелями Великой Отечественной войны, которые проживают в Московском регионе. Истории этих людей - не только об ужасах войны, но и о радостных моментах и исполнившихся мечтах, о том, как они устроили свою жизнь в мирное время.

Голоса истории

В основе спецпроекта – истории жизни 10 ветеранов Великой Отечественной войны, в прошлом они были разведчиком, танкистом, моряком и т.д. Это 10 разных судеб, которые объединены одной общей болью – войной. Спустя 75 лет после Победы герои тех событий рассказывают о страшном времени, в которое им пришлось жить. Читатель может не только прочитать их истории, но и посмотреть их рассказы и послушать в формате аудио. По мнению создателей проекта, показать героев, услышать их голоса и интонации, с которыми они вспоминают те годы, не менее важно, чем читать их истории.

Валентина Николаевна Лазарева - блокадница. Войну она встретила десятилетним ребенком. Рассказывая о том, как приходилось выживать в голодное время, Валентина Николаевна показывает свои больные руки. Тогда, более 70 лет назад, в ленинградском совхозе девочке приходилось доставать капустные кочерыжки из мерзлой земли, чтобы мама приготовила из них лепешки. Голосом блокадницы говорит сама история - на видео и аудио бесстрастно зафиксированы ее рассказы о бомбежках, сгоревшем доме, махинациях с хлебом в госпиталях и поедании собачьего мяса измученными от голода людьми. После войны Валентина Николаевна долгое время работала на заводе, а в 90-е исполнила свою мечту и увидела Париж.

Во время войны юная Мария Федоровна Остапенко служила связистом в «девичьем» батальоне. Ее рассказ начинается с историй о беззаботной молодежи 1930-х, которой в 1941 году пришлось встать на защиту своей Родины от врага. В войну Мария вместе с боевыми подругами занималась наладкой связи. Всю работу приходилось выполнять самостоятельно, без посторонней помощи - лазить по столбам, копать окопы. Однажды выполнение задания едва не стоило девушке жизни. Работать приходилось под постоянными обстрелами, невзирая на страх.

«Горела земля, стонали раненые, столбы дыма, чего только там не было...» - вспоминает Мария Федоровна.

Однако посреди фронтовых тягот нашлось место и светлому моменту - в 1943 году Мария Федоровна повстречала своего будущего супруга. Пара прожила вместе 45 лет, воспитала сына. До сих пор фронтовичка вспоминает добрым словом своего верного Михаила, хотя супруга уже 30 лет как нет на этом свете.

Уроженец Краснодарского края Николай Николаевич Багаев в деталях запомнил первый день Великой Отечественной войны. В то время 22-летний юноша служил в НКВД. Уже в первые дни стало ясно - война предстоит кровопролитная, но Николай Николаевич и его сослуживцы решили сделать все, чтобы выполнить свой воинский долг. Боец прошел битву за Москву, участвовал в освобождении Кенигсберга. Дрожащим голосом Николай Николаевич рассказал, как однажды его, раненного в лесу под Серпуховом, спасла 16-летняя девушка. Прошедший окопы и госпитали, в мирное время фронтовик связал свою жизнь с Байконуром.

Победа в лицах

Истории Валентины Николаевны, Марии Федоровны, Николая Николаевича и еще семи ветеранов можно почитать на сайте pobeda.riamo.ru. Пронзительные рассказы от первого лица дополнены фотографиями из личного архива героев и современными снимками, аудио- и видеофрагментами их монологов.

Также на сайте можно посмотреть хронологию событий Великой Отечественной войны и познакомиться с городами воинской славы в Подмосковье и узнать, за что они получили этот статус.

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