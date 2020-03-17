РИАМО - 17 мар. Власти столицы приняли решение создать на территории Останкинской телебашни телекоммуникационный центр, постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Благодаря новому центру появится возможность удобного размещения телекоммуникационного оборудования и обслуживающего персонала.

«Будет создана экспозиция об истории и работе телебашни, организованы места питания и отдыха. Для посетителей будут созданы комфортные условия ожидания экскурсии при неблагоприятных погодных условиях или в период пиковой загрузки смотровой площадки», — отметила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположена в Останкинском районе Москвы. Высота — 540,1 метра, на момент постройки — высочайшая в мире, а по состоянию на сентябрь 2019 года — 14-е место по высоте сооружение из когда-либо существовавших.