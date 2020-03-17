РИАМО - 17 мар. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин не планирует выступать с обращением к нации по поводу даты голосования о внесении поправок в Конституцию, передает Газета.ru.

«Нет, не готовится никакого обращения к нации пока», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Он отметил, что день, когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию РФ, еще не определили. Песков предложил подождать до тех пор, пока дата голосования не будет установлена актом президента.

Ранее Путин подписал закон о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Конституционный суд России признал поправки законными. Следующий этап - общероссийское голосование. Ранее предполагалось, что оно пройдет 22 апреля.

По информации некоторых СМИ, Владимир Путин собирался выступить с обращением к нации и огласить новую дату референдума по поправкам в Конституцию. В качестве вариантов назывались 12 июня и 13 сентября.