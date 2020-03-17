РИАМО – 17 мар. Глава Росавиации Александр Нерадько считает, что запрет на международные полеты из России может обернуться банкротством ряда авиакомпаний, сообщает ТАСС.

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически возникают рынки банкротств в первую очередь авиаперевозчиков, других организаций», – заявил Нерадько.

Так, к примеру, с 28 февраля по 15 марта должно было состояться 370 рейсов в Италию, 113 – в Южную Корею, девять – в Иран.

Сейчас в Китай, Иран и Южную Корею прямые рейсы летают только «Аэрофлот», в Италию – «Аэрофлот» и S7.