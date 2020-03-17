РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 мар. Ручки дверей, панели домофонов, кнопки лифтов, почтовые ящики и перила многоквартирных домов подмосковных Котельников будут дезинфицироваться, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Места общего пользования в многоквартирных домах теперь будут убирать особенно тщательно, с использованием специальных противовирусных средств. Важность этой темы поднял на оперативном совещании в понедельник глава города Андрей Булгаков, а соответствующие рекомендации до этого были выданы министром жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«По новым нормативам ручки дверей, панели домофонов, кнопки лифтов, почтовые ящики и перила будут два раза в день обрабатываться с использованием противовирусных средств, а полы – с хлоросодержащими средствами. Управляющие компании города доложили о готовности к переходу на усиленный режим уборки, все необходимые средства уже заказаны, с уборщиками проведены инструктажи», - говорится в сообщении.