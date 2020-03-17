РИАМО - 17 мар. Если градусник разбился, то собрать ртуть можно с помощью бумажного листа, перчаток и стеклянной баночки, рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин.

«Если вы видите эти катышки ртути, то надо надеть защитные перчатки, сделать из бумаги небольшой ковшик и им собрать капельки ртути в стеклянную банку с холодной водой. Естественно, это надо делать в проветренном помещении, чтобы не дышать возможными парами ртути. Но это на экстремальный случай, лучше вызвать специалистов», - сказал Щетинин в эфире радио Sputnik.

Если вы не заметили, куда закатились катышки ртути, то ее сбор нужно доверить спасателям.

Если сбор ртути проведен самостоятельно, то нельзя выбрасывать ее. Это вещество утилизируют специальные подразделения МЧС или частные фирмы.

Россиянам в таком случае советуют набрать 112, диспетчер направит вас по адресу пункта сдачи, куда можно отнести в закрытой баночке с водой ядовитое вещество и градусник. Можно отдать ртуть федеральным или местным спасателям.

Сама ртуть не опасна, если к ней не прикасаться, но опасны ее пары, они могут вызвать тошноту, головокружение и головную боль. При недомоганиях нужно вызвать врача.