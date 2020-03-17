РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. В «Крокус Сити холле» в подмосковном Красногорске перенесли все мероприятия, запланированные до 10 апреля, сообщается на официальном сайте концертного зала.

«Уважаемые зрители! В соответствии с постановлением губернатора Московской области №126-ПГ от 16.03.2020 года ограничено проведение массово-зрелищных мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно. В связи с введением указанного режима, все мероприятия, запланированные до 10 апреля 2020 года, переносятся», - говорится в сообщении.

Информация о новых датах будет опубликована в ближайшее время на сайте crocus-hall.ru и в официальных аккаунтах концертного зала в соцсетях.

«Приносим извинения за предоставленные неудобства и желаем в это непростое время здоровья вам и вашим близким!» - заключается в сообщении.

Уже известно, что концерт The ELO Show, запланированный на 17 марта, перенесли на осень нынешнего года. Ранее купленные билеты действительны.

Вернуть билеты можно до 17 апреля. Подробности можно узнать на сайте «Крокус Сити Холла».