РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. В подмосковном Щелкове 4 апреля стартует первый в нынешнем году субботник, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«Все желающие и неравнодушные жители нашего округа, смогут принять участие в субботнике и провести его во дворе своего дома», - говорится в сообщении.

Субботники проходят в рамках месячника чистоты и пройдут: 4, 11 и 18 апреля. Завершает месячник традиционный общеобластной субботник, который состоится 25 апреля. В этот день жители смогут принять участие не только в уборке своих дворов, но и общественных пространств.

Инвентарь жителям будет выдаваться в офисах управляющих компаний.