РИАМО - 17 мар. В Подмосковье сотрудники МВД совместно с ФСБ России обнаружили свыше 50 единиц оружия и более 7 тысяч боеприпасов, задержаны четверо подозреваемых мужчин, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий в городском округе Мытищи и городе Долгопрудный полицейские установили три квартиры и частный дом, владельцы которых, предположительно, хранили различные виды огнестрельного оружия», – сказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

При обысках оперативники нашли более пятидесяти единиц огнестрела: пулеметы, карабины, винтовки Мосина, автоматы Калашникова, пистолеты-пулеметы Шпагина, пистолеты Макарова, Люгер и ТТ, револьверы Наган и гранаты. Также изъято более 7 тысяч патронов, основные части оружия и детонаторы.

Экспертиза показала, что часть оружия пригодна для стрельбы. Остальные образцы исследуются специалистами.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ. Одного мужчину заключили под стражу, троих поместили под подписку о невыезде.