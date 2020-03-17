РИАМО - 17 мар. В 2020 году на территории новой Москвы создадут два дополнительных аварийно-спасательных отряда, сообщил журналистам во вторник начальник аварийно-спасательной службы столичного ГКУ «Пожарно-спасательный центр» Александр Квитка.

«В связи с тем, что Москва разрастается - увеличилась в 2,5 раза - планируется на новых территориях открывать спасательные подразделения, чтобы мы могли реагировать для жителей данных территорий быстрее и качественнее», - сказал Квитка.

По его словам, также планируется перестроить систему управления подразделениями. Предполагается, что на каждый конкретный случай будут выезжать специализированные спасатели.

«Планируется провести подготовку спасателей по специализации, чтобы на определенные виды работ выезжали специально обученные и оснащенные спасатели», - пояснил Квитка.

Заместитель начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Александр Рангаев сообщил, что в этом году запланировано открытие новой поисково-спасательной станции в Марьине.

«Будут обновляться наши плавсредства, увеличиваться группировки беспилотных авиационных систем», - отметил Рангаев.

В свою очередь начальник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения ГКУ «Московский авиационный центр» Александр Панормов сообщил, что в ближайшее время спасатели начнут тренировки на легких вертолетах ВК 117С-2.

«Это как раз те вертолеты, которые сейчас заняты при транспортировке пострадавших, при транспортировке больных. Во второй половине 2020 года мы переходим на этот вертолет. Он более маневренный, юркий, если так можно сказать», - сказал Панормов.

Он добавил, что на данный момент активно совершенствуются методы проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.

«В том числе ведется большая работа по созданию новых образцов техники, которые заточены как раз на работу с авиацией. Мы работаем с российскими производителями из разных городов», - заключил Панормов.