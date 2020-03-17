РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Предприятия-перевозчики Подольска разработали регламент по дезинфекции общественного транспорта, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Руководителями всех предприятий-перевозчиков в Подольске разработан регламент по проведению профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств для перевозки пассажиров в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, регламент включает в себя обширный перечень организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения на территории Московской области инфекционных заболеваний», - говорится в сообщении.

В рамках профилактики будут проводить проветривание, влажную уборку салона, обработку дезинфицирующими средствами поручней, ручек дверей, подлокотников кресел, пластмассовых частей сидений. Указанные мероприятия будут проводиться по окончанию рабочей смены, а в случае длительных маршрутов не менее двух раз в сутки.