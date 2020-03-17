РИАМО – 17 мар. Сетевые мошенники взяли на вооружение обеспокоенность людей по поводу распространения коронавирусной инфекции, людям стали поступать электронные письма якобы от ВОЗ, через которые киберпреступники воруют персональные данные, передает РИА Новости.

«Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день», — сказал руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

Он отметил, что злоумышленники имитируют рассылки от Всемирной организации здравоохранения и используют информацию о мерах безопасности как приманку для жертв. Перейдя по ссылке в письме, пользователь попадает на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией.

Такая схема кажется реалистичной, поэтому пользователей призывают быть бдительными с письмами, в которых упоминается коронавирус.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.