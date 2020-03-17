РИАМО - 17 мар. Любителям рыбалки напоминают о запрете вылова рыбы в период нереста, это нужно для того, чтобы обеспечить ее воспроизводство, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В период нереста запрещено рыбачить в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС – с 22 марта по 1 июня, на прочих рыбохозяйственных водоемах Московской области – с 1 апреля по 10 июня.

«Добыча разрешается только вне нерестовых участков, указанных в приложении № 6 к «Правилам рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна», поплавочными или донными удочками с берега, с общим количеством крючков не более двух штук у одного человека», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, о запрете передвижения по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов, в которых установлен мотор.