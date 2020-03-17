РИАМО - 17 мар. Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией временно приостановят c 19 марта из-за распространения коронавируса в мире, сообщает Газета.ru.

«Покупатели, купившие билеты на отмененные поезда, получат полную компенсацию», - отмечается в материале.

Пассажирские перевозки прекратятся с 19 марта и до 13 апреля. Поезда Хельсинки - Санкт-Петербург и Хельсинки - Москва будут ездить по маршруту по 18 марта.

Самолеты из Санкт-Петербурга в Хельсинки будут летать до 18 марта, последний вылет - в 20:30, а из города Хельсинки в Санкт-Петербург последний самолет вылетит 18 марта в 19:00.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции.

Скончались более 7 тысяч заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 93 случая заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не было.