РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Ветеранам ВОВ, а также одиноким пенсионерам и инвалидам Балашихи до 15 мая помогут вывезти мусор с земельных участков в ходе благотворительной акции, организованной отделом благоустройства МБУ «Благоустройство-Балашиха», сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации городского округа.

Благотворительная акция #МБУББпомнит проводится с 15 марта по 15 мая ко Дню Победы в честь ветеранов Великой Отечественной войны.

«В течении 2-х месяцев организация будет оказывать волонтерскую помощь ветеранам ВОВ, одиноким пенсионерам и инвалидам, проживающим на территории городского округа. МБУ «Благоустройство-Балашиха» готово оказать посильную помощь в вывозе мусора с земельных участков ветеранов, ремонте, опиловке и так далее», - говорится в сообщении.

Обращения граждан с просьбой о помощи нуждающимся принимаются на электронную почту mbublagdobro@mail.ru (обязательно с описанием проблемы, точным адресом, контактными данными, приложенным фотоматериалом).

«Можно выставить пост на своей страничке с хештегом #МБУББпомнит, написать комментарий под нашим постом и мы обязательно с Вами свяжемся. Давайте поддержим наших ветеранов, и окажем им помощь! Мы оставляем за собой право выбора количества и очередность выполняемых обращений. Репост приветствуется», - заключается в сообщении.