РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Безопасность пешеходов на дорогах в подмосковном Красногорске проконтролируют в период до 22 марта, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, сотрудники Госавтоинспекции Красногорска проводят профилактическое мероприятие «Пешеход» до 22 марта», - говорится в сообщении.

Основными причинами ДТП с участием пешеходов являются: переход проезжей части дороги в неустановленном месте, непредоставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Кроме того, сопутствующим фактором является отсутствие световозвращающих элементов на верхней одежде пешеходов.

«Уважаемые участники дорожного движения! Убедительно просим всех соблюдать установленные правила поведения на дорогах, проявлять вежливость и уважительное отношение друг к другу!» - заключается в материале.