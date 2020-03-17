РИАМО - 17 мар. Выставка достижений народного хозяйства отменяет все массовые мероприятия, на ВДНХ также закрываются музеи, выставки, образовательные и культурные центры, предприятия общепита и учреждения досуга, которые рассчитаны на прием 50 и более посетителей, говорится в сообщении пресс-службы АО «ВДНХ».

Такое решение связано с недопущением распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

«При этом вся территория ВДНХ, в том числе парк «Останкино», спортплощадки, а также ряд объектов и предприятий общественного питания, останутся открытыми. «О возобновлении обычного графика работы павильонов и других объектов выставки будет сообщено дополнительно на сайте и на официальных страницах ВДНХ в социальных сетях. Администрация ВДНХ приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит за понимание», - говорится в сообщении.

Подробнее узнать об объектах, закрытых для посещения, и отмененных мероприятиях можно на сайте, либо по телефону справочной службы ВДНХ: +7(495)544-34-00, а также по телефонам и на интернет-страницах конкретных объектов.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.