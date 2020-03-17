РИАМО - 17 мар. Отечественный частный холдинг «Инвитро» в течение месяца планирует начать выполнять тесты, выявляющие коронавирус Covid-2019, сообщает ТАСС.

В компании сообщили о готовности в связи со сложной эпидемиологической обстановкой разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования коронавирусом.

«Сейчас проводится закупка необходимых тест-систем. <…> К проведению исследования будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске», – говорится в сообщении.

Результаты исследования будут доступны по прошествии двух рабочих дней. Тест будет выполняться методом «полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.

Стоимость теста на коронавирус пока неизвестна.

В «Инвитро» подчеркнули, что также намерены провести широкую кампанию для повышения осведомленности россиян о коронавирусе.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции. Всего в мире заразились 182 тысячи человек. Порядка 80 тысяч выздоровели, более 7,1 тысячи человек скончались.

Как правильно самоизолироваться в связи с угрозой коронавируса>>