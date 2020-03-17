РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. В подмосковном Красногорске до 22 марта проконтролируют перевозку опасных грузов, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения правонарушений при осуществлении перевозок опасных грузов на территории Московской области (в том числе в Красногорске – ред.) проводится профилактический рейд «Опасный груз» до 22 марта», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятий особое внимание уделяется соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, требованиям безопасности, соблюдению водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) и иных требований нормативных правовых актов.