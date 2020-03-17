РИАМО - 17 мар. Сотрудники правоохранительных органов задержали в столице троих мужчин, которые похитили предпринимателя и требовали за него выкуп 5,5 миллионов евро, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, вечером 11 марта вблизи одного из жилых домов по улице Щипок трое соучастников <...> похитили столичного предпринимателя и в течение четырех дней удерживали в подвальном помещении частного дома на территории Московской области», – сказала Иванова.

Она добавила, что за освобождение похитители потребовали выкуп в размере 5,5 миллионов евро.

По ее словам, во вторник в ходе спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователи столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска и Росгвардии задержали троих подозреваемых в похищении. Бизнесмена удалось освободить.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц).

Иванова добавила, что в скором времени троим фигурантам предъявят обвинение, а также изберут меру пресечения.