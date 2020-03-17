РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Конкурс чтецов «В то, что не воскреснет Русь, - не верь!», который планировали провести 19 марта в библиотеке семейного чтения имени Н.Ф. Дмитриева, отменили в связи с угрозой распространения коронавируса, о новой дате проведения будет сообщено дополнительно, говорится в сообщении пресс-центра МБУК «Централизованная библиотечная система» Балашихи.

«МБУК «ЦБС» в связи с режимом повышенной готовности, введенным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева от 12.03.2020 №108-ПГ, сообщает о переносе конкурса чтецов «В то, что не воскреснет Русь,- не верь!», который назначен на 19 марта 2020 года в городской библиотеке семейного чтения имени Н.Ф. Дмитриева, на более поздний срок», - говорится в сообщении.

О точной дате проведения будет сообщено дополнительно.