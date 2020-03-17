РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 мар. Детские сады подмосковного Красногорска работают в штатном режиме, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

В администрации Красногорска во вторник состоялось традиционное совещание с профильными заместителями главы округа и руководителями управлений. В частности, на нем обсудили итоги еженедельного совещания в правительстве Московской области. Один из вопросов, который находится в актуальной повестке, связан с распространением коронавируса.

«С понедельника у родителей есть возможность оставить ребенка-школьника дома, обучать его дистанционно. Многие жители задают вопросы о работе детских садов. Детские сады пока работают в штатном режиме. Но если есть возможность оставить ребенка с кем-то дома, лучше это сделать», – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в детских садах и школах на входе проводят предварительный осмотр, и дети, у которых повышена температура, отправляются домой.

«Самый простой рецепт, о котором говорят специалисты – если у вас есть какие-то симптомы заболевания, лучше остаться дома и вызвать врача», – отметила Хаймурзина.

По ее словам, со вторника в регионе, в том числе в Красногорске, запрещено проведение мероприятий с численностью участников более 50 человек.

Хаймурзина также добавила, что в округе активно реализуется проект «Активное долголетие», он объединил много участников.

«Это пожилые люди, которые, как правило, занимают проактивную жизненную позицию. Но люди в возрасте относятся к группе повышенного риска и наиболее подвержены этому заболеванию. Прошу вас, дорогие пенсионеры, бабушки и дедушки, пока нет возможности ходить в бассейн и на занятия в центр активного долголетия – поберегите себя, останьтесь дома. Делайте гимнастику, вяжите, читайте, общайтесь с близкими по скайпу», – заключила Хаймурзина.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.