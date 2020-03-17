РИАМО - 17 мар. Московское областное управление ФАС признало необоснованной жалобу ООО «ТД «Коломенский» на действия при определении подрядчика путем проведения электронного аукциона на поставку хлеба для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Компания жаловалась на действия ФБУ «Реабилитационный и учебный центр Фонда социального страхования Российской Федерации». Федеральная антимонопольная служба признала жалобу необоснованной. В компании с таким решением не согласились и обратились в суд.

«Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ТД «Коломенский» в удовлетворении требований», – говорится в сообщении.

Таким образом, подтверждена законность и обоснованность решения Московского областного управления ФАС.