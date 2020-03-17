РИАМО - 17 мар. В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».

«Уроки в столичных школах прекратятся с 21 марта по 12 апреля включительно. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов», – сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, власти понимают, что не все родители имеют возможность сидеть дома с детьми или отдать их на время бабушке либо няне. В связи с многочисленными обращениями родителей, в 1-4 классах будут открыты дежурные группы численностью до 12 человек.

Ракова подчеркнула, что перед уроками ребятам будут измерять температуру, а классы будут регулярно дезинфицировать. Дошкольные группы продолжат быть на свободном посещении, родители сами решат, стоит идти ребенку в детсад или нет.

По последним данным, в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, смертельных случаев не зафиксировано. Всего в мире Covid-2019 заразились 182 тысячи человек. Порядка 80 тысяч выздоровели, более 7,1 тысячи человек скончались.