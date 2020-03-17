РИАМО – 17 мар. В подмосковном Реутове не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, для предупреждения завоза и распространения инфекции в городском округе создан оперативный штаб, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Как известно, болезнь всегда проще предупредить, чем вылечить. Несмотря на то, что ни один школьный класс, ни одна группа детского сада в городском округе не закрыты на карантин, родителям предложена возможность организовать свободное посещение детьми образовательных учреждений. Также ограничено проведение массовых мероприятий с большим скоплением людей», – сказал Каторов.

Для предупреждения завоза и распространения инфекции в городском округе создан оперативный штаб, в который вошли ответственные за основные направления деятельности администрации – представители сфер образования, здравоохранения, социального блока, представители управления ГО и ЧС и другие.

Он уточнил, что также работодателям рекомендовано по возможности перевести сотрудников на дистанционную работу. Также налажена система по оформлению больничных на время 14-дневного карантина для сотрудников учреждений, вернувшихся из некоторых зарубежных стран.

Глава Реутова напомнил, что по единому телефонному номеру: 8(800)550-50-30 жители могут проконсультироваться по всем интересующим их вопросам про заболевание.

«Помните, что ваши здоровье и безопасность в ваших руках, поэтому не пренебрегайте советами медиков, соблюдайте элементарные правила гигиены и берегите себя!» – заключил Каторов.

Распространение новой коронавирусной инфекции началось из китайского города Ухань в конце прошлого года. На сегодняшний день выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения Covid-2019. Более 7 тысяч заболевших скончались, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зафиксировано 93 случая заражения новым коронавирусом.