РИАМО - 17 мар. В городском округе Пушкино мужчина в ходе конфликта напал на водителя такси и нанес ему смертельный удар, его задержали и предъявили обвинение, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел около кафе в городе Ивантеевка 15 марта. Обвиняемый вмешался в конфликт, который произошел между его знакомой и водителем такси. Мужчина нанес удар в лицо таксисту, после чего тот упал и ударился головой об асфальт. Пострадавший был госпитализирован и позже умер в больнице.

«Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области 27-летнему гражданину одного из соседних государств предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 59-летнего мужчины (часть 4 статьи 111 УК РФ)», – говорится в сообщении.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Назначена судебно-медицинская экспертиза.