РИАМО - 17 мар. Московские следователи проведут доследственную проверку по факту обнаружения трупа 27-летней женщины, который нашли во вторник в квартире на улице Партизанской в Москве, рядом с телом находилась годовалая девочка, сообщила РИАМО сотрудник пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Установлено, что в квартире также находился сожитель потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения и ее малолетний ребенок, который в настоящее время находится с родственницей», - сказала Иванова.

Сейчас следователи начали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.