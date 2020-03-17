РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. Жители подмосковного Подольска смогут бесплатно вакцинировать домашних питомцев от бешенства в государственных ветклиниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщает о возможности проведения бесплатной вакцинации против бешенства собак и кошек во всех государственных ветеринарных клиниках Московской области. Узнать подробности о вакцинации жители Подольска могут по телефону: 8(495)668-01-25», - говорится в сообщении.

Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, которое всегда заканчивается смертью. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.