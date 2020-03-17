РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. В городском округе Люберцы 24 марта будет проведена комплексная техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Тестирование пройдет с 11:00 до 13:00. В ходе проверки по сетям телевидения и радиовещания будут переданы краткие речевые сообщения о начале и окончании комплексной технической проверки, а также произведено включение электросирен в двух режимах: непрерывного и прерывистого звучания», - говорится в сообщении.

Проверка пройдет на основании «План-графика технических проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Московской области на 2020 год».