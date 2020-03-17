РИАМО – 17 мар. АО «Воскресенские минеральные удобрения» планирует реализовать большой инвестпроект, в рамках которого на площадке предприятия будет создана новая линия по производству МАФ водорастворимого мощностью до 50 тысяч тонн в год, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Новая линия появится на базе цеха аммофос №1. Работы здесь ведутся в круглосуточном режиме четырьмя подрядными организациями.

«В ходе реализации этого проекта была проделана по-настоящему колоссальная работа. Отдельно хочется отметить особый вклад главного инженера АО «ВМУ» Ивана Кисляка, новаторские предложения которого помогли усовершенствовать ряд производственных процессов. В настоящее время в цехе полным ходом идет работа по «проварке» и «обвязке» основного технологического оборудования», - отметил начальник цеха аммофос №1 Александр Николаев.

По его словам, пусконаладочные работы на линии планируют провести в апреле – начале мая. Первые тонны продукции ожидают уже ко дню химика, который отмечается 31 мая.

В рамках реализации проекта приобрели и установили мобильную электроподстанцию, баковую аппаратуру с перемешивающими устройствами и насосами, также смонтирован один из двух вакуум-выпарных контуров, задействованных в производстве МАФ 12:61.

В то же время подрядчики выполнили реконструкцию сушильного барабана, смонтировали новые градирни, установили узлы нейтрализации, фильтрации, охлаждения и фракционной классификации. В настоящий момент проводится «обвязка» вакуум-кристаллизационного контура, центрифуги и пресс-фильтра.

Готовая продукция будет сразу поступать в бункер по конвейерам, оттуда идти на фасовку в биг-беги, а затем отправляться на отгрузку.

«Производство высококонцентрированного водорастворимого удобрения моноаммонийфосфата (мульти-МАФа) началось на предприятии в 2012 году. Полученный бесхлорный агрохимикат используется для приготовления питательных растворов в различных системах полива на открытом и защищенном грунте, а также для проведения некорневых подкормок на различных стадиях выращивания культур», - отмечается в материале.