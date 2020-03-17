РИАМО - 17 мар. Детские сады продолжат работу в Подмосковье, однако власти рекомендуют оставить детей дома, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С 23 марта подмосковные школы уйдут на каникулы, которые будут длиться три недели. Данное решение принято для борьбы с распространением коронавируса.

«Мы настоятельно рекомендуем родителям дошкольников оставлять детей дома. Для тех, кто не может, детские сады будут работать», - сказала Каклюгина.

Она отметила, что при этом если ребенок отсутствовал более пяти дней в саду, то необходимо принести справку.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. В регионе у девяти человек диагностировали Covid-2019, шесть человек госпитализированы с подозрением на инфекцию.

Всего на данный момент в мире зафиксировано более 182 тысяч случаев заболевания. Скончались более семи тысячи заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов.