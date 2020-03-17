РИАМО - 17 мар. На территории Московской области и столицы с утра 18 марта до утра 20 марта объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за сильного ветра будет действовать с 11:00 18 марта до 11:00 20 марта в столице и с 09:00 18 марта до 09:00 20 марта в Подмосковье.

Такой же уровень погодной опасности объявили на территории Ярославской, Владимирской, Брянской и Воронежской областей.

В Московском регионе днем 18 марта температура воздуха поднимется до 7-9 градусов тепла, погода будет облачная, но с прояснениями, подует юго-западный и западный ветер, его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ночью 19 марта будет облачно с небольшим дождем, порывы западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Днем обещают небольшой дождь, зато столбики термометров покажут 8-10 градусов тепла, ветер подует западный с порывами до 12-17 метров в секунду.

Ночью 20 марта синоптики обещают 0-2 градуса, переменную облачность без осадков. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.