РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 мар. Инспекторы ГИБДД Щелкова с начала текущего года провели более 20 профилактических рейдов в рамках акции «Автокресло - детям», которая направлена на снижение детского травматизма на дорогах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

В ходе рейдов сотрудники ГИБДД особое внимание уделяли проверкам водителей на предмет перевозок детей-пассажиров без удерживающих устройств и ремней безопасности.

«Наказание за ненадлежащую перевозку ребенка предусматривает административный штраф в размере 3 тысяч рублей. Также с водителями всех транспортных средств проводились профилактические беседы о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

Инспекторы напоминают, что перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. На переднем сиденье автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.