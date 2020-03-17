РИАМО - 17 мар. Дежурные группы для учеников начальной школы будут работать с 23 марта в Подмосковье для детей, родители которых не могут оставить их дома, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

С 23 марта подмосковные школы уйдут на каникулы, которые будут длиться три недели. Данное решение принято для борьбы с распространением коронавируса.

«Для удобства родителей мы приняли решение создать дежурные группы, туда могут ходить дети с первого по четвертый класс. Их состав будет не более 12 человек», - сказала Каклюгина журналистам.

Она отметила, что для остальных будет организовано дистанционное обучение, которое будут размещать на сайте, учителя будут проверять домашние задания. Каникулы будут проходить в плановом режиме.

«Самое главное - это самоизоляция, чтобы школьники не ходили в кино, в общественные места. Мы очень рассчитываем на родителей, что они будут контролировать», - заключила Каклюгина.

В Подмосковье действует режим повышенной готовности из-за коронавируса. Всего на данный момент в Московской области у девяти человек диагностировали Covid-2019, шесть человек госпитализированы с подозрением на заболевание.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более семи тысячи заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 93 случая заболевания, пять человек выздоровело, смертельных случаев не зафиксировано.