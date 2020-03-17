РИАМО – 17 мар. РПЦ ужесточила санитарные правила при проведении богослужений из-за распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Новые правила были утверждены патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Меры, которые введены в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-2019, распространяются на Московскую епархию. В официальном документе говорится об отказе от целования креста по окончании литургии. Также речь идет об ужесточении санитарных правил при совершении таинств, в том числе крещения, причастия и соборования», - говорится в материале.

На время приостанавливается работа воскресных школ, приходских секций и кружков.

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Covid-2019 стал быстро распространяться по всему миру. На сегодняшний день уже выявлено свыше 182 тысяч случаев заражения данным типом коронавирусной инфекции. Скончались более 7 тысяч заболевших, выздоровели свыше 79 тысяч пациентов. В России зарегистрировано 93 случая заболевания, смертельных случаев не зафиксировано.