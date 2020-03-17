РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Все культурно-массовые мероприятия отменили на территории подмосковного Красногорска в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В связи с распространением коронавируса на территории Красногорска на неопределенный срок отменены все культурно-массовые мероприятия – фестивали, концерты и публичные конкурсы», - говорится в сообщении.

Также прервали фестиваль «Театральная весна» - за два дня артисты успели дать 15 спектаклей при пустых залах. Их творчество оценивали только члены жюри.

Начальник управления культуры администрации горокруга Красногорск Галина Ковалева сообщила корреспонденту «РИАМО в Красногорске», что в школах искусств и кружках ввели свободное посещение для воспитанников и отменили массовые занятия.

«Во всех учреждениях соблюдаются меры предосторожности – у всех сотрудников измеряется температура, проводится санэпидемиологическая обработка помещений и другие мероприятия, предписанные Роспотребнадзором», - отметила Ковалева.

Она также добавила, что те спектакли, которые были запланированы, но не показаны, жители Красногорска обязательно увидят.